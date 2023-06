Supostos líderes do Comando Vermelho de Altamira são mortos em ação policial

Tácio Aparecido Sousa Silva e Wallison Rodrigo Viana da Costa foram mortos em uma ação policial, na noite desta segunda-feira (12), em Altamira, sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, os dois seriam líderes do Comando Vermelho na cidade e estariam por trás de cinco homicídios registrados no município contra integrantes do Comando Classe A (CCA), uma facção criminosa rival. Walisson seria responsável por dar suporte nas ações criminosas contra integrantes do CCA, com emprego de veículos, segundo a PM.

VEJA MAIS

Por volta das 21h, guarnições táticas militares do 16º Batalhão, em conjunto com a Polícia Civil, foram cumprir mandados de busca e apreensão contra a dupla de suspeitos na Rua G, bairro Buriti. Assim que os policiais chegaram no endereço, Tácio e Wallisson teriam percebido a chegada dos agentes, segundo o relato da ocorrência.

Os dois homens teriam, supostamente, efetuado disparos de arma de fogo contra os a PM e a PC, conforme consta relato policial. Os policiais revidaram a injusta agressão – de acordo com o registro do caso - e balearam os suspeitos. Wallison e Tácio foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Uirapuru, onde foi constatado a morte deles.

Com a dupla, a polícia apreendeu duas pistolas, uma balança de precisão, drogas, munições de arma de fogo, duas motocicletas, sendo que uma delas tinha registro de roubo e outros dois carros. Os materiais confiscados pelas autoridades policiais foram apresentados à Delegacia de Altamira.