Trio é preso em flagrante por tráfico de drogas em Abaetetuba; integrante seria do Comando Vermelho

Na tarde de quarta-feira, 12, por volta das 16h, três pessoas foram presas por tráfico de drogas no bairro Angélica, em Abaetetuba. Emanuel Alexandre Santos da Silva, Reginaldo de Jesus Matos Bitencourt e Gabriela Cardoso Farias também foram autuados por associação ao tráfico sendo que, o primeiro suspeito, também é apontado como membro da facção criminosa Comando Vermelho e, segundo investigações, usava cargo em empresa para comercializar drogas.

A prisão do trio foi resultado de cerca de um mês de investigações da Polícia Civil do Pará (PC), que apontaram que Emanuel Alexandre como integrante do Comando Vermelho e funcionário de uma empresa do setor elétrico, que usava o cargo para disfarçar a prática do tráfico de drogas na cidade. Ele foi preso em flagrante quando estava entregando um tablete de maconha de aproximadamente 1 kg no ponto de venda de drogas - a residência do casal Gabriela Farias e Reginaldo Bitencourt.

Segundo a polícia, Alexandre estava uniformizado e usava crachá empresa do setor elétrico no momento da abordagem policial. Ele pilotava uma motocicleta e usava uma mochila, onde levava quantidade de 'skun', droga conhecida como supermaconha, que foi apreendida. Em seguida a Polícia Civil adentrou na residência de Reginaldo e Gabriela e apreendeu mais um tablete grande de maconha pesando aproximadamente 997 gramas, além de dinheiro e aparelhos celulares.

As investigações seguem para identificar os demais envolvidos com o grupo. Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.