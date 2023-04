Supermercado de Marabá é autuado por furto de energia; de R$ 7 mil, estabelecimento só pagava R$ 240

A Polícia Civil constatou, no final da tarde de quarta-feira (12), que um supermercado localizado no bairro da Paz, em Marabá, sudeste do Pará, furtava energia elétrica pela terceira vez em quatro anos. O proprietário do estabelecimento não se encontrava no local no momento da abordagem e será intimado a prestar depoimento junto às autoridades policiais. Uma equipe da Polícia Científica do Pará identificou que o medidor de energia elétrica estava fraudado, registrando apenas uma pequena parte do consumo. A conta de energia do local deveria ser em média R$ 7 mil por mês, sem incluir os tributos. No entanto, estavam sendo cobrados apenas R$ 240,00 mensais.

"Em 2019, houve a primeira constatação de que o estabelecimento estava fraudando seu consumo de energia. Três anos depois, em 2022, foi descoberto novamente fraudes no local e, pela terceira vez, em 2023, uma nova detecção, demonstrando que é um caso reincidente. A Equatorial Energia Pará, alertou em nota que a prática de furto de energia é crime nos termos do artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A pena pode variar de um a quatro anos de reclusão, acrescida de multa. Além do risco à vida que a prática oferece, o furto de energia provoca perturbações no fornecimento para outros clientes próximos", diz nota da Equatorial.

Os clientes podem fazer denúncias sobre esse tipo de ligação por meio dos canais de atendimento da Equatorial Energia Pará, como a Central de Atendimento pelo 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou, presencialmente nas agências.