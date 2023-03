27,5% da energia distribuída no Pará é furtada ou desviada, aponta Equatorial; entenda os riscos

De 100% da energia distribuída no Pará, 27,50% é furtada ou desviada, conforme informou a Equatorial Energia à Redação Integrada de O Liberal na última quinta-feira (30). Ainda de acordo com a companhia, somente em 2022, foram regularizados 259.250 clientes em todo o Estado para combater essa perda de energia. Além de oferecer riscos à vida, o furto de energia — conhecido popularmente como “gato” — é crime previsto nos termos do artigo 155 do Código Penal Brasileiro e a pena pode variar de 1 a 4 anos de reclusão.

A Equatorial alertou que o “gato” interfere no bom fornecimento de energia elétrica, pois as conexões feitas de maneira irregular não correspondem aos padrões de segurança da Equatorial Pará, o que pode causar acidentes graves e até fatais. Isso porque, além de ser perigoso para quem se propõe a realizar instalações sem treinamento e equipamentos de segurança, também ameaça a segurança de quem usa o serviço por meio de instalação irregular.

O “gato” também pode sobrecarregar a rede elétrica, causando oscilações, falta de energia ou até incêndios na região onde foi realizado a ligação irregular. A técnica em segurança do trabalho da Equatorial Pará, Elizabete Macedo, destaca a importância de seguir as regras e manter os cuidados.

“As ligações na rede elétrica só devem ser realizadas pelos nossos profissionais que são capacitados e autorizados e que seguem padrões de segurança para evitar acidentes. Por isso é importante não realizar ligações clandestinas e denunciá-las pelos nossos canais oficiais”, detalhou Elizabete.

Clientes que identificarem irregularidades podem realizar a denúncia por meio dos canais de atendimento da Equatorial Energia Pará, como a Central de Atendimento pelo 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou se dirigir até a agência de energia mais próxima.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)