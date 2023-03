Subestação Batista Campos da Equatorial Energia é inaugurada nesta sexta

A concessionária de energia elétrica no Estado, Equatorial Pará, inaugurou, na manhã desta sexta-feira (24), a Subestação Batista Campos, na avenida Generalíssimo Deodoro, entre Pariquis e Caripunas, no bairro da Cremação, em Belém, concretizando investimento de R$ 26,08 milhões. A iniciativa vai beneficiar 70 mil pessoas. A subestação traz o perfil inovador de ser a primeira do Pará compacta e isolada a gás, com menor espaço de implantação, menor custo de manutenção e com tecnologia de ponta.

O evento reuniu dirigentes do Grupo Equatorial Energia, representantes do Poder Público, servidores da empresa e membros da comunidade do bairro. A subestação, com uma potência instalada de até 60MVA, reúne investimento em linha e rede de distribuição, aumenta a capacidade do sistema de fornecimento de energia para Belém. Com essa unidade estratégica, oito novos alimentadores atenderão as cargas dos conjuntos das regiões da Cremação, Independência, Jurunas e Reduto.

Até o final deste primeiro semestre, a Equatorial pretende entregar 12 obras novas no Pará. O muro da Subestação Batista Campos foi pintado por moradores da área, coordenados pelo artista visual Waldri Lisboa.

Subestação vai beneficiar 70 mil pessoas em Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Subestação gera novas oportunidades de desenvolvimento

A inauguração da Subestação Batista Campos contou com a presença do assessor de Relações Institucionais da Equatorial Pará, Mauro Chaves; o diretor de Energia da Sedema, Mauro Bastos; a vereadora Nazaré Lima (enfermeira Nazaré); Carlindo Lins, ex-secretário do Conselho de Consumidores; estudantes da Escola Estadual Norma Morhy, e apresentação da cantora Júlia Passos e do violonista Neném Silva.

A vereadora Nazaré Lima destacou a iniciativa da Equatorial Energia e ressaltou que é fundamental nesse processo a parceria com a comunidade. O diretor Mauro Bastos, da Sedeme, salientou que a Equatorial é uma parceira do Governo do Estado para aperfeiçoar a distribuição de energia elétrica nos municípios paraenses.

Já o assessor de Relações Institucionais da Equatorial Pará, Mauro Chave, observou que o compromisso do grupo empresarial é o de fornecer energia com qualidade, e para isso em dez anos investiu cerca de R$ 8 bilhões. A inauguração da Subestação Batista Campos confirma essa linha de atuação da empresa. Na construção da unidade, foram gerados 100 empregos, e a subestação está interligada ao Centro de Operações Integradas do grupo.

"A subestação traz uma melhor confiabilidade na energia fornecida, ou seja, energia com maior qualidade e, além disso, ela agrega mais possibilidade de que outros empreendimentos se instalem nesses bairros sem que haja qualquer problema na qualidade desse fornecimento", assinalou Mauro Chaves.

Mauro Chaves: energia de qualidade (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Uma subestação faz a distribuição melhor das cargas, gerando robustez ao fornecimento da energia. Na Região Metropolitana de Belém, funcionam 12 subestações. No Pará, a Equatorial Energia está presente nos 144 municípios, e, por exemplo, o grupo conta com três subestações em Santarém, no oeste paraense.

Inauguração da Subestação Batista Campos (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Ainda na quinta-feira (23), foi inaugurada a subestação de Alter do Chão, em Santarém. Será entregue uma subestação em Tomé-Açu, na próxima semana.Em dez anos, foram acrescentados mais de 1,6 milhão de consumidores no Pará. Atualmente, o Estado tem 2,9 millhões de consumidores. "Essa inauguração é o começo de uma nova realidade para nossa comunidade", Georgina Macário, moradora de perto da Subestação Batista Campos.