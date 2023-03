Igarapé-Miri: operação prende 15 pessoas por furto de energia elétrica

Uma operação realizada pela Polícia Civil (PC) prendeu quinze pessoas em flagrante por furto de energia elétrica — crime popularmente conhecido como "gato" — no município de Igarapé-Miri, nordeste do estado, nos últimos dias. Foram 50.000 kW/h desviados. Era o suficiente para abastecer trezentas casas. A ação foi realizada em conjunto com a Delegacia de Combate aos Crimes Contra Concessionárias de Serviços Público (DCCCCSP), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), Departamento de Polícia Especializada (DPE), Departamento de Operações Especiais (DIOE) e Equatorial Pará,.

Em quatro dias de ação policial, quinze flagrantes foram feitos. Entre os envolvidos estão donos de prédios comerciais e residenciais. De acordo com a Polícia Civil e informações da Equatorial Pará, os fiscais constataram diversas ligações clandestinas que eram feitas diretamente na rede da concessionária.

Isso contabilizava uma quantidade de energia menor que a consumida na hora da leitura. Os criminosos foram levados pela polícia até a delegacia onde prestaram depoimentos e em seguida autuados em flagrante por furto de energia onde responderão pelos crimes praticados.

Como denunciar?

A população pode denunciar o furto de energia elétrica pelo disque denúncia da Polícia Civil por meio do número 181 e direto para a Equatorial Pará, no telefone 0800 091 0196. Outra alternativa é pelo site da Equatorial ou presencialmente nas agências da companhia.

A ligação clandestina de energia elétrica é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, e pode gerar diversos prejuízos à sociedade como interrupção no fornecimento e oscilações no nível de tensão, além de causar acidentes graves e fatais como curtos-circuitos e morte por eletrocussão.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)