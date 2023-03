Donos de serraria são presos por furto de energia elétrica em Nova Esperança do Piriá

Uma operação do Departamento de Operações Especiais (DIOE) da Polícia Civil resultou no desmonte de uma serraria, em Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Pará. Três pessoas, responsáveis pelo empreendimento, foram presas, em flagrante, por furto de energia, na tarde desta quinta-feira (23). O crime foi constatado por agentes da Polícia Científica do Pará e por técnicos da Equatorial Pará. Equipamentos usados para o consumo indevido de energia foram apreendidos.

Na análise dos técnicos da Equatorial Pará e pelas investigações da PC, cerca de 240 mil kilowatts-hora (kWh) foram desviados. Esse consumo seria o suficiente para abastecer 2 mil residências padrão do Pará. A serraria, que foi desmobilizada, usava uma estrutura com postes, 200 metros de rede trifásica de média tensão, um transformador e um motor. Os suspeitos de furto de energia foram levados pela polícia até a delegacia onde prestaram depoimentos e em seguida autuados.

A serraria teve equipamentos apreendidos, entre eles, um transformador, um motor, postes e 200 metros de rede elétrica de média tensão (Equatorial Pará / Divulgação)

"Furtar energia é crime, passível de pena que pode chegar até oito anos de prisão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções nas localidades. A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agência", diz nota da Equatorial Pará.