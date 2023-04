'Rato', foragido da Justiça, morre em confronto com a polícia em Itaituba

Na noite de quarta-feira, 12, Bruno Costa Silva, de 23 anos, conhecido como 'Rato', morreu em confronto com a polícia do Grupamento Tático Operacional (GTO) em uma vila no bairro Bom Remédio, em Itaituba, sudoeste do Pará. Ele era ex-presidiário e estava sendo procurado pela prática de vários crimes na cidade. Bruno e outro suspeito teriam sido denunciados por planejar roubos, ocasião em que foi localizado pelos militares.

Segundo informações da polícia ao Plantão 24h News, 'Rato' e outro sujeito estavam se preparando para praticar roubos em Itaituba na tarde de ontem, quando foram denunciados. Os policiais fizeram buscas pelos suspeitos até localizarem Bruno, que, ao avistar a guarnição, entrou no corredor de uma vila e, com um revólver de calibre 22, atentou contra os militares. A PM respondeu à atitude também com tiros, sendo que dois atingiram Bruno.

Uma equipe de socorristas chegou a ser acionada, porém, ao chegar ao local, o jovem já tinha evoluído a óbito. A Delegacia de Homicídios foi comunicada sobre o fato para os devidos procedimentos cabíveis. Posteriormente, a Polícia Científica fez a remoção do corpo.

'Rato' era ex-presidiário e procurado após várias denúncias de delitos na cidade. Ele era apontado como participante de vários assaltos, arrombamentos, furtos e, inclusive, pela prática de estupro. A Polícia Civil já havia solicitado um mandado de prisão, o qual já tinha sido deferido favorável.