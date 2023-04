PC investiga quatro pessoas por associação criminosa e estelionato contra idosas em Belém

A Delegacia de São Brás, em Belém, investiga quatro pessoas por associação criminosa e estelionato contra idosas. Uma gerente de uma loja de uma unidade de rede de loja de eletrodomésticos, do bairro de São Brás, e outra mulher identificada apenas pelo prenome de Shirley foram apontadas pelas autoridades como suspeitas de envolvimento. As outras duas pessoas ligadas ao caso não foram reveladas. Quatro vítimas foram à unidade policial, nesta quarta-feira (12), para denunciar o crime. As autoridades acreditam que existam mais pessoas que caíram no golpe.

Segundas as investigações, os suspeitos se aproveitavam de idosas e pessoas humildes para efetuar os golpes, prometendo dinheiro e cestas básicas. Assim que as vítimas concediam os documentos, os suspeitos utilizavam os dados pessoais para retirar o crediário e fazer compras dentro da loja de eletrodomésticos.

Francisca Pinheiro de Oliveira, de 80 anos, é uma das vítimas. A idosa disse que, para ela e as outras três vítimas, os suspeitos as procuraram no início deste ano. “Nos davam cestas básicas e pediam nossos documentos, depois não falavam nada. Nessa semana fui descobrir que compraram uma televisão de 55 polegadas no meu nome em uma loja que nunca fui”, disse.

O caso chegou ao conhecimento da polícia em fevereiro deste ano após uma idosa registrar um Boletim de Ocorrência sobre um empréstimo feito no nome dela na mesma loja em que trabalha a gerente suspeita de participação.

Shirley foi localizada e levada à unidade policial para ser ouvida. Entretanto, por conta de o crime ter ocorrido meses atrás, ela não pode ser presa em flagrante delito. Um inquérito policial foi aberto para apurar o crime, identificar os suspeitos e solicitar as prisões dos envolvidos.