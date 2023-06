Presos integrantes de facção criminosa que atua em Cachoeira do Arari, no Marajó

A Polícia Civil prendeu, na última quarta-feira (31), dois homens suspeitos de integrarem uma facção criminosa no município de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. Um dos detidos seria responsável por manter a disciplina no grupo.

As prisões ocorreram no âmbito da Operação Discipulus (“disciplina”, em latim). Comandada pelos delegados Artur Maurício e Itamar Aleixo, a equipe de policiais civis identificou a participação dos suspeitos. Um procedimento foi instaurado e o pedido de prisão preventiva, busca e apreensão foi aceito pela Justiça.

VEJA MAIS

O delegado Artur Maurício, coordenador da operação, detalhou o trabalho de investigação dos policiais civis.“A equipe passou muito tempo monitorando, fazendo trabalho de campana, relatórios para identificar os envolvidos. Foram solicitadas as prisões preventivas através do delegado Itamar Aleixo e, na tarde de ontem, os policiais deflagraram os cumprimentos dos mandados de prisão, tendo total êxito”, disse.

Além dos dois mandados de prisões preventivas, a polícia também cumpriu quatro de busca e apreensão. Com os suspeitos, foram apreendidos cinco celulares, cinco cartuchos de munições deflagradas, duas de prata e certa quantidade de droga, entre maconha e oxi.

Segundo relatório dos agentes de segurança, a organização criminosa recruta pessoas com a finalidade de praticar infrações penais. O documento também aponta que, dentro da facção, há uma divisão de tarefas para alcançar qualquer vantagem ilícita a ser partilhada entre os integrantes.