Suspeita de liderar facção criminosa é presa durante operação no Pará

Uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado (Gaeco/MPPA) e da Polícia Civil do Pará, para cumprimento de mandados judiciais, levou à prisão de Daniele Palheta Pinheiro de Sousa. Ela é suspeita de liderar uma facção criminosa que atua na Grande Belém.

A ação foi deslanchada por agentes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, no nordeste paraense, na última segunda-feira (22). Segundo informações do Ministério Público do Estado, o ma​​ndado de prisão preventiva existente contra Daniele havia sido expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, com base em investigações conduzidas pelo pelo Gaeco/MPPA, que apontaram a participação dela em uma organização criminosa.

Daniele Sousa foi conduzida à Seccional Urbana da Cidade Nova, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Agora, ela deve aguardar pelas determinações da Justiça.