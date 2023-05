Nutricionista que arrancou jovem de dentro de carro e a jogou no chão é indiciado

​O nutricionista Manoel Alves Pereira Netto, que arrancou uma jovem de dentro de um carro e a jogou no chão na frente de um condomínio de luxo no bairro de Nazaré, em Belém, foi indiciado pelo crime de lesão corporal, com a qualificadora de ter sido praticado contra uma mulher, o que aumenta a pena em quatro anos. A conclusão, no último dia 15, foi da Polícia Civil do Pará, que investigou o caso por meio da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

“As provas apontam a materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal”, diz o documento. Agora, o inquérito deverá ser remetido ao Ministério Público, para que este possa oferecer ou não a denúncia contra o suspeito.

Procurado​​ pela reportagem de O Liberal na tarde desta terça-feira, 22, o advogado criminalista Filipe Silveira, que trabalha na defesa da vítima Marina Barra Ribeiro, informou que espera pela denúncia. “Minha expectativa é que o MPPA apresente a denúncia, tendo em vista ser incabível o acordo de não persecução penal, haja vista que esse crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, incidindo na espécie a proibição legal prevista no art. 28-A, §2º, IV do Código de Processo Penal”, explicou.

O caso foi registrado no dia 8 de abril passado. O laudo da Polícia Científica do Pará (PCP), cujo resultado saiu dois dias depois, comprovou as agressões. O documento foi anexado ao processo alguns dias depois. Manoel Netto foi interrogado no dia 9 de maio.

Pelo laudo, as agressões resultaram em escoriações no cotovelo e na perna, com marcas no pulso e no joelho. Desde as agressões, o nutricionista Manoel Netto está proibido, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), de se aproximar a menos de 100 metros de Marina e de tentar fazer contato com ela ou frequentar os mesmos espaços nos mesmos horários que ela.