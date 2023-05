Suspeitos de integrar facção criminosa e extorquir comerciantes são presos em Ananindeua

​Leandra Cunha Pacheco, mais conhecida como “Leeh Cunha”, e Rafael Eron Rodrigues, o “Fael”, foram presos nesta sexta-feira (26), no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. As investigações policiais apontam que os dois são suspeitos de envolvimento com facção criminosa, além de outros delitos como extorsão mediante sequestro contra comerciantes daquele bairro.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém e cumpridos por policiais civis da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

De acordo com a polícia, esta foi a terceira prisão de pessoas envolvidas nos mesmos crimes. O grupo é responsável ainda por realizar a​​meaças e extorsões a uma empresa paraense de sorteios de prêmios. Esta, inclusive, já chegou a sofrer um atentado praticado pelos criminosos, que já jogaram uma granada na sede do empreendimento.

Leandra e Rafael foram conduzidos para a unidade policial e submetidos aos procedimentos cabíveis. Eles seguem presos, sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), à disposição do Poder Judiciário.