Pistolagem na fazenda: trabalhador rural é morto a tiros durante emboscada em Rio Maria, sul do Pará

O trabalhador rural Robson Ferreira da Cunha foi morto a tiros durante uma emboscada em uma fazenda no município de Rio Maria, no sul do Pará. Ele ainda tentou escapar, mas foi baleado e morreu no local. Os assassinos fugiram para uma área de mata e montanha.

O crime ocorreu na terça-feira (13), numa área distante cerca de 55 km da sede do município. O Correio de Carajás também informou que o proprietário da fazenda contou à Polícia Civil que o trabalhador havia saído em uma motocicleta da sede da propriedade para buscar um operador de máquinas pesadas.

No trajeto, e em circunstâncias que agora vão ser apuradas pela Polícia Civil, foi surpreendido pelos criminosos. Policiais civis estiveram na cena do crime, coletando as primeiras informações sobre o homicídio, que, nesse primeiro momento, tem características de crime de pistolagem. O caso está sendo investigado pela equipe da Delegacia de Rio Maria. Até o momento, não há qualquer informação sobre a autoria do crime e nem sobre a sua possível motivação.