Adolescente é morto em ação policial em Jacareacanga

Um adolescente de 17 anos foi morto em uma ação policial, na manhã desta quarta-feira (5), no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará. Ele e, supostamente, mais um comparsa, que conseguiu fugir, seriam apontados por cometerem diversos assaltos na cidade. As informações são do Plantão 24 Horas News.

De acordo com a polícia, o jovem e o suposto ajudante estariam escondidos na rua do bar do vaqueiro. Os agentes teriam sido recebidos a tiros ao chegarem no local.

As polícias Civil e Militar teriam revidado as agressões. O adolescente foi baleado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos. O possível comparsa fugiu.

Segundo a polícia, o comparsa do rapaz morto estaria escondido na mata nas proximidades da ponte de concreto. A funerária do município foi acionada para fazer a remoção do corpo. As autoridades policiais realizam diligências para localizar o suposto fugitivo.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e PM. A reportagem aguarda retorno.