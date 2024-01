Dupla em moto executa jovem com mais de 20 tiros, em Canaã dos Carajás

A vítima foi identificada como Miqueias da Silva Oliveira, de 23 anos. Ele foi morto baleado por cerca de 20 tiros de arma de fogo, disparados por dois homens que chegaram de motocicleta. O caso ocorreu nas proximidades do Bosque Gonzaguinha, na rua das Orquídeas, no município de Canaã dos Carajás, sudeste paraense. Miqueias morreu no local.

VEJA MAIS

Segundo as primeiras informações, Miqueias estaria trafegando em uma motocicleta pela via quando os suspeitos se aproximaram. Após efetuarem os disparos, os homens fugiram e Miquéias ficou caído próximo ao veículo que conduzia. Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao local, que costuma ser muito movimentado, registraram o momento em que os assassinos cometem o crime. Os disparos teriam atingido a região da cabeça de Miquéias. Não há informações sobre o que poderia ter motivado o assassinato do jovem.

A Polícia Militar fez o isolamento da área e acionou a Perícia Científica. Segundo os agentes, mais de 20 cápsulas de munição teriam sido recolhidas de perto do corpo da vítima. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) em Parauapebas. As autoridades policiais irão apurar as circunstâncias do crime e investigar a localização e identidade dos autores do crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia Canaã dos Carajás trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181.