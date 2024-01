Trio encapuzado invade casa e mata homem a tiros, no Parque Verde

Um homem chamado Paulo Robson dos Santos Alves, de 35 Anos, foi morto a tiros por três suspeitos encapuzados na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro do Parque Verde, em Belém. Segundo as informações iniciais, os autores do homicídio teriam usado um alicate para arrombar a casa da vítima, localizada na passagem Sargento Getúlio, e cometer o crime.

O homicídio ocorreu por volta de 00h05 desta sexta. Segundo a PM, a esposa da vítima relatou que os três homens teriam cortado o cadeado que ficava no portão, arrombado a porta e entrado na residência já com as armas em punho. Paulo estava no quarto com a mulher e os três filhos pequenos, então os homens mandaram ela sair do local junto com as crianças. Assim que a esposa de Paulo chegou do lado de fora, ouviu ao menos sete disparos de arma de fogo. Paulo morreu na hora. Após o crime, os homens fugiram em um carro branco, que estaria aguardando do lado de fora da casa.

Ainda segundo os relatos da esposa da vítima, ela não teria informações sobre o que poderia ter motivado o crime. A única informação sobre a vida pregressa de Paulo, seria que em 2022 ele teria se envolvido em uma confusão no município de Capitão Poço, onde foi atingido por três tiros. Todas as informações sobre o crime e relatos de testemunhas serão apuradas pela Polícia Civil.