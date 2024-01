‘Prefeito’ morre após ser esfaqueado, em Vitória do Xingu

Um homem chamado Sivaldo Belém, mais conhecido como ‘Prefeito’, morreu após ser esfaqueado na tarde de quarta-feira (17), no bairro Jardim D'acqua, município de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. Familiares relataram que a vítima retornava do centro da cidade na companhia de amigos quando teria sido atacado por um homem identificado como Iranildo Silva. Sivaldo ainda foi encaminhado para um hospital, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu na madrugada desta quinta-feira (18), no no Hospital Público da cidade. Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a homicídio.

VEJA MAIS

De acordo com o que foi informado por populares, o suspeito teria cometido o crime após supostamente confundir Sivaldo com um homem que o esfaqueou uma semana antes. O relato seria de que Iranildo teria sido esfaqueado em uma praça da cidade, há alguns dias atrás, por um homem desconhecido após entrar em uma briga para defender o pai. Na quarta-feira, ele atacou ‘Prefeito’ erroneamente em uma tentativa de vingança pelo golpe sofrido dias antes.

A repercussão do caso gerou muita comoção na cidade, pois ‘Prefeito’ era bastante conhecido na região. O apelido teria sido dado por amigos que costumavam consumir bebidas com a vítima. Ainda não há informações sobre o que ocorreu com Iranildo. A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a PC, além confirmar a apreensão do adolescente, informou que o caso é investigado sob sigilo.