Idoso é morto a tiros na fazenda dele, no sudeste do Pará

O idoso Vair Soares da Silva, de 68 anos, foi encontrado morto a tiros em uma área de mata da fazenda Cavalo Preto, de propriedade dele. A fazenda está localizada na vicinal OP 3, distante cerca de 30 km da sede do município Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará. O corpo foi encontrado no início da tarde de quarta-feira (17).

A Polícia Civil foi acionada por volta das 13 horas e foi até a fazenda. A esposa da vítima contou aos agentes que foi até o local onde o marido trabalhava para levar o almoço dele. Foi quando o encontrou já morto, informou, ainda, o portal Correio de Carajás. Ela disse ter visto um homem fugindo do local, usando uma motocicleta de modelo Honda Bros vermelha. O suspeito seguiu em direção à cidade de Brejo Grande.

A investigação é conduzida pela equipe coordenada pelo delegado Igor Wanick. É desconhecida a possível motivação do homicídio. E também não há informações sobre o suspeito. Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Brejo Grande do Araguaia trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.