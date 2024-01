Duas pessoas morrem durante 'briga de família' em Santarém

Dois homens identificados como Yure Francisco Silva de Sousa e Fabrício Pedroso de Sousa morreram, na manhã desta quinta-feira (18), após uma ‘briga de família’, em Santarém. Conforme as informações iniciais, eles seriam primos e teriam se desentendido momentos antes, na residência onde viviam, localizada no KM 14 da BR-163, chamado ramal do Pimenta. As mortes foram provocadas por tiros e facadas.

Segundo o portal O Impacto, os dois homicídios teriam ocorrido após uma briga. Testemunhas relataram que o conflito entre os familiares seria antigo e já havia sido motivo de várias confusões no local. Hoje, durante a discussão, Fabrício Pedroso matou Yure Francisco com disparos feitos por arma de fogo. Após o crime, o irmão de Yure, que não teve o nome revelado, teria pego uma faca e desferido vários golpes contra Fabrício, que também acabou morto.

As autoridades devem seguir as investigações sobre o caso para apurar o que teria motivado o crime. Populares informaram que as brigas entre os dois teriam iniciado após uma suposta acusação de estupro. Fato que será esclarecido pela Polícia Civil. Não há informações sobre o que ocorreu com o terceiro envolvido no caso, que seria o autor do homicídio que vitimou Fabrício.