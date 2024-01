Homem é encontrado morto com marcas de tiro no sudoeste do Pará

Francisco Ailton Gomes da Silva foi encontrado morto no final da tarde do último domingo (14), na vicinal da Batata, aproximadamente 6 Km de distância do município de Trairão, no sudoeste do Pará. Ele apresentava marcas de disparo de arma de fogo pelo corpo. Até o momento, a polícia segue em busca de localizar a autoria por trás do crime e entender a motivação do crime. Com informações do Portal Giro.

Por volta das 17h30, a Polícia Militar foi acionada para o caso. Testemunhas encontraram a vítima morta ao lado de uma motocicleta, aparentando ter sofrido um acidente. Entretanto, as lesões encontradas no corpo mostraram que o caso foi o contrário.

A Polícia Civil foi ao local do crime para iniciar as investigações. Por nota, a instituição informou que "equipes da delegacia de Trairão trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime".