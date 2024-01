Dupla de moto mata homem a tiros na Pratinha II, em Belém

Um homem chamado Alison Silva da Silva, de 29 anos, foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (15) após sair de um bar no bairro da Pratinha II, em Belém. Segundo as informações iniciais, os autores do crime são dois homens que estavam em uma motocicleta.

Policiais militares contaram que moradores relataram ter ouvido em torno de 10 disparos de arma de fogo. A Polícia Científica do Pará informou que havia 11 perfurações (entre entradas e saídas) no corpo da vítima. Mas não havia informações sobre a arma utilizada para matar Alison.

Conforme populares, o crime ocorreu na passagem Samaúma, próximo à rua John Engelhard. Agentes do 24º BPM informaram que o crime pode ter sido motivado devido a um acerto de contas por tráfico de drogas ou torcida organizada, pois Alisson seria membro de um grupo.

A vítima não tinha passagem pela Justiça, os policiais militares informaram que já o conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes. Policiais civis e peritos criminais da Polícia Científica do Pará também estiveram na cena do crime, que tem características de uma execução.

A Polícia Civil informou que equipes da delegacia do Tapanã ouvem testemunhas e analisam se há câmeras de segurança na área para melhor identificação dos suspeitos. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.