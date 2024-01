Suposto artefato explosivo é encontrado com aluno de escola de Abaetetuba

A Polícia Civil vai investigar o caso de um suposto artefato explosivo encontrado, na manhã desta sexta-feira (19), com um aluno da Escola Municipal Laura Ribeiro, localizada no bairro da Francilândia, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. À polícia, o garoto relatou que o objeto seria um brinquedo feito pelo próprio pai. O responsável, conforme as autoridades, não teria autorizado que o adolescente levasse o item à escola. O objeto foi apreendido e irá passar por perícia.

VEJA MAIS

Uma equipe especializada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar, foi acionada ao caso. Os alunos e funcionários da Laura Ribeiro evacuaram o local para que os agentes pudessem destruí-lo. Segundo o Bope, o objeto se tratava de um simulacro de bomba.

Segundo a Prefeitura de Abaetetuba, as aulas no local foram suspensas e a escola “já passou por uma varredura”. O caso foi registrado na delegacia da cidade. A Secretaria Municipal de Educação disse que vai “reforçar sua atuação na prevenção de violência e ameaças nas escolas da rede pública municipal e atualizará seus protocolos para manutenção da segurança e paz nas escolas”.

Um inquérito foi instaurado para investigar o episódio. Em nota, a Polícia Civil informou que identificou o adolescente suspeito. Perícias foram requisitadas e um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e responsabilização criminal.