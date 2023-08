Polícia Militar detona artefatos explosivos encontrados na Alça Viária, em Marituba

Militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) detonaram artefatos explosivos que foram encontrados, nesta segunda-feira (14), na Alça Viária, no município de Marituba.

A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). O sargento André, da Polícia Rodoviária Estadual, informou que eles chegaram nessa ocorrência por meio de denúncia anônima feita ao Ciop.

Os militares encontraram bananas de dinamite de fabricação caseira. E acionaram o Esquadrão Contra Bombas, do Bope, que neutralizou os arterfatos explosivos. A Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso.

A Polícia Militar informou que uma equipe do Esquadrão Contra Bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) atuou na desativação de artefatos explosivos, em uma área de mata, às margens do km2 da Alça Viária. O procedimento padrão ocorreu de forma segura após denúncia anônima.