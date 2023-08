Com ajuda de drone, Polícia Militar apreende 2 mil pés de maconha em Terra Alta, no Pará

Militares do 2º Batalhão de Polícia Rural apreenderam aproximadamente dois mil pés de maconha e uma arma de fogo calibre 32, na zona rural de Terra Alta, município da região nordeste do Pará. No sábado (12), a guarnição realizava patrulha georreferenciada na Vila de Areial, zona rural da cidade, utilizando drone para sobrevoar a mata, que é de difícil acesso.

Foi quando encontrou uma área com vegetação baixa e deslocou até o local para averiguar. Ao chegarem, os militares informaram que avistaram um suspeito, que atirou contra os agentes e fugiu, deixando uma espingarda calibre 32 no local. A arma foi apreendida.

VEJA TAMBÉM:

Os policiais constataram que o lugar era usado para plantação de cannabis, onde havia cerca de 2 mil pés da erva, e fizeram a derrubada da área de cultivo. As mudas de entorpecente e o armamento foram entregues à Delegacia de Polícia Civil do município, para realização dos procedimentos necessários.