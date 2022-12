Polícia Militar descobre plantação de maconha em São João de Pirabas

Equipes do 44° Batalhão de Polícia Militar (44° BPM) apreenderam uma arma de fogo e uma plantação de maconha no município de São João de Pirabas, no nordeste paraense. Essa unidade integra o Comando de Policiamento Regional VII.

A ação policial foi realizada na madrugada de terça-feira (20) e começou quando os agentes de segurança pública receberam a denúncia de que haveria cultivo de maconha em uma área de mangue na zona rural do município.

Eles se reuniram no porto da cidade para fazer a travessia de lancha para uma área próxima à Vila do Campo do Sal e iniciaram as diligências.

Dono do terreno resistiu à prisão, foi contido pelos militares e levado para delegacia

No local, os militares e uma equipe da Guarda Municipal localizaram e recolheram cerca de 200 mudas de maconha e várias garrafas com sementes de cannabis sativa.

De posse de uma arma caseira, o proprietário do terreno resistiu à prisão, mas foi contido e conduzido, juntamente com o material apreendido, até a Delegacia de Polícia Civil do município.