PM apreende 246 tabletes de droga em Santarém, no oeste paraense

Militares do Comando de Policiamento Regional I (CPR I) apreendeu nove sacas com 246 tabletes de drogas no município de Santarém, no oeste paraense. A droga foi encontrada na tarde desta terça-feira (25) em uma área de mata, que em tempo de cheia, se transforma em uma área alagada. O auxílio do setor de inteligência do CPR I foi fundamental para que os militares chegassem até os entorpecentes, que estariam Área do Maicá, na cidade.

Sob o comando do coronel Aldemar Maués, as equipes foram até o local e encontraram os entorpecentes. No momento em que os militares chegaram ao local, algumas pessoas que estavam na área fugiram por uma área de mata. Apesar de ninguém ter sido preso, ao todo foram apreendidos quase 295 kg de drogas. O material foi conduzido na viatura da PM para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentada.

Segundo o coronel Aldemar Maués a apreensão representa um forte prejuízo para o tráfico de drogas, uma vez que Santarém está na rota do tráfico. Ainda segundo o oficial, a parceria entre os órgãos de segurança pública tem sido um diferencial no combate ao tráfico na cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o setor de inteligência do CPR I já possui as características de um envolvido no crime e a Polícia Civil vai seguir com as investigações para identificar e prender os donos da droga.