Policiais militares apreendem droga no bairro Sideral, em Belém

Militares do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento da Capital (CPC II), prenderam um homem e encontraram “uma expressiva quantidade de entorpecentes” escondida por ele no quintal de uma casa, no bairro Sideral, em Belém. A detenção ocorreu na tarde de sexta-feira (5).

A Polícia chegou à localização das drogas após abordar o homem. Ele demonstrou certo nervosismo ao perceber a aproximação da equipe policial. E, durante a revista pessoal, uma pequena quantidade de drogas foi encontrada com o homem. Ele, então, revelou onde havia escondido o restante do entorpecente.

Chegando no local, que ficava atrás de uma residência, os militares encontraram a droga. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à Delegacia da Cabanagem, em cuja unidade também foi apresentado o material apreendido.

De acordo com o artigo 33 da lei de drogas, comete o crime de tráfico quem importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, oferece, armazena, transporta, guardar, prescreve, ministra, entrega ou fornece drogas, ainda que gratuitamente. A pena prevista para esse tipo de prática ilícita varia entre 5 a 15 anos de reclusão, e multa (Com informações da Polícia Militar).