MP oferece denúncia contra acusado de provocar morte de estudantes da Ufra e médico veterinário

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ofereceu ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), nesta terça-feira (8), denúncia contra o bombeiro militar Kleyfer Paula Nogueira, acusado de ser o responsável pela morte de quatro pessoas. Os acadêmicos Camille Samara da Silva Monteiro, 24, João Lucas da Graça Andrade Costa e Taina Oliveira Beckman, ambos de 23 anos, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), vinham de carro junto com o médico veterinário e ex-aluno da instituição, André Augusto do Nascimento Mendonça, 37. Eles morreram no dia 16 de fevereiro deste ano, em um acidente de trânsito ocorrido no km 56 da rodovia PA-483, a Alça Viária, no município de Barcarena, na Grande Belém.

Segundo o documento, que foi assinado pelo promotor de Justiça Hélio Rubens Pinho Pereira, da 3ª Promotoria de Justiça de Barcarena, o inquérito da Polícia Civil aponta que Kleyfer cometeu homicídio culposo quatro vezes (quando não há intenção de matar) e lesão corporal culposa, quando estava ao volante de uma Hilux.

O denunciado, segundo o promotor, tentou fazer a ultrapassagem de duas carretas e um Fiat Estrada na rodovia, em local proibido, por se tratar de uma via com aclive. Ao tentar a manobra, o militar foi imprudente na condução do carro, conforme consta na denúncia.

Na tentativa de ultrapassar os outros automóveis, Kleyfer saiu da via de rolamento e invadiu a outra pista na contramão. Nesse momento, ele colidiu com o carro em que as quatro vítimas estavam, um Fiat Uno. Ainda de acordo com o MPPA, o veículo que os estudantes e o médico veterinário estavam respeitava o limite de velocidade e a faixa por onde iam. Essa informação foi constatada na perícia.

Ao perceber que não teria êxito na ultrapassagem e que iria colidir com o carro das vítimas, o acusado invadiu o acostamento da pista de rolamento em que elas estavam. Tainá dirigia o Fiat Mobi e, na tentativa de desviar do impacto com a Hilux do bombeiro, a jovem perdeu o controle do veículo, que capotou várias vezes e colidiu frontalmente com uma carreta, cujo motorista saiu ferido. A causa da morte de Taína, Camille, André e João foi choque neurogênico, traumatismo craniano grave, politraumatismo com lesão em múltiplos órgãos, lesões causadas pelo acidente.

Requerimento

Além da denúncia, o MPPA requereu condenação do acusado em dano material e moral, fixando valor mínimo indenizatório como forma de reparar os danos causados à vítima pela infração penal, suspensão Carteira Nacional de Habilitação de Kleyfer e a perda do cargo de bombeiro militar, já que o crime ocorreu no exercício da função ou em razão dela.