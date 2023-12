Suspeita de bomba em Belém: caixa é implodida por equipe especial da polícia

A informação de que uma suposta bomba estaria dentro de uma caixa, na praça Felipe Patroni, no bairro da Cidade Velha, Centro comercial de Belém, nesta quarta-feira (13), assustou a população. Conforme as informações iniciais, um popular teria acionado a Polícia Militar após desconfiar de uma caixa de papelão que continha um objeto desconhecido. Devido tudo ter ocorrido próximo a Prefeitura de Belém, Ministério público e várias lojas, o Esquadrão Antibomba, ligado ao BOPE, da PM, esteve no local e isolou todo o quarteirão para realizar os procedimentos de averiguação e implosão do artefato ainda no local.

Conforme relatos de testemunhas, tudo ocorreu após uma pessoa ter deixado uma caixa de papelão com embalagens dos correios próximo a uma árvore na praça. Um morador que viu a situação desconfiou e acionou a PM. Devido à suspeita de conter algum artefato explosivo, o BOPE realizou todos os procedimentos para inspecionar a caixa, entre eles retirar as pessoas de perto, isolar toda a área onde a suposta bomba estava e fazer um raio-x da caixa. Logo depois, foi feito o procedimento de implosão, para garantir a segurança e precaução sobre o conteúdo ser explosivo.

(Imagem: Redes Sociais)

Uma perícia será feita com o material recolhido no local, para verificar se o objeto dentro da caixa seria ou não uma bomba. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações dos órgãos de segurança pública do Estado, da Prefeitura de Belém e do Ministério Público sobre o caso.