Bomba explode próximo a mercado enquanto brasileiros fazem compras em Gaza

A embaixada do Brasil ofereceu assistência aos brasileiros que aguardam a reabertura da fronteira com o Egito no sul da Faixa de Gaza, fornecendo recursos para a compra de água, alimentos e itens essenciais. Enquanto o grupo realizava as compras, uma explosão ocorreu nas proximidades de um mercado na região.

Parte dos brasileiros encontra-se abrigada em uma residência alugada pela embaixada brasileira na cidade de Rafah, próxima à fronteira com o Egito.

Shahed Al-Banna, de 18 anos, agradeceu a solidariedade do povo brasileiro, destacando: "Queria agradecer muito o povo brasileiro. Todos que estão nos acompanhando pelas redes, pelo jornal, pelas notícias, pela internet, obrigada a todos por estar conosco, também à embaixada brasileira". Ela está em Gaza há cerca de 1 ano e meio, desde que foi visitar sua mãe doente.

"Gente, bem do lado de onde a gente está caiu uma bomba"

Shahed registrou o momento em que uma bomba caiu próximo ao supermercado, descrevendo: "gente, bem do lado de onde a gente está caiu uma bomba bem aqui", enquanto filmava a fumaça do ataque.

Hasan Habee, um palestino naturalizado brasileiro de 30 anos, relatou que a equipe da embaixada brasileira entregou alimentos e água na residência onde ele está hospedado, na cidade de Khan Yunis. Ele agradeceu ao governo do Brasil e à embaixada por fornecerem alimentos, água e ajuda humanitária em um momento em que a escassez de recursos básicos era crítica.

Hasan Habee, que vive em São Paulo com a família, estava em Gaza para visitar parentes e enfrentou os desafios dos bombardeios desde então. Ele observou que os ataques na cidade continuavam intensos.

Governo tem oferecido apoio psicológico

O Ministério das Relações Exteriores informou que o escritório de representação do Brasil em Ramala, na Palestina, tem mantido contato direto com os brasileiros, oferecendo apoio psicológico. O embaixador do Brasil no local, Alessandro Candeas, relatou que receberam informações sobre a escassez de água e alimentos, em resposta à qual enviaram recursos para adquirir suprimentos essenciais, proporcionando um alívio temporário até que a fronteira seja reaberta.