Ataque de Israel a hospital em Gaza deixa ao menos 500 mortos

O Ministério da Saúde da Palestina afirmou que as Forças de Defesa de Israel mataram ao menos 500 pessoas num bombardeio contra um hospital na Faixa de Gaza nesta terça-feira (17). A informação foi divulgada pela agência de notícia Al Jazeera.

As autoridades palestinas classificaram o ataque contra o hospital al-Ahli Arab como um “crime de guerra”. O perfil na rede social X (antigo Twitter) do Ministério das Relações Exteriores da Palestina afirmou que o ataque israelense resultou “na morte de centenas de palestinos, o que inclui crianças e mulheres”.

Após o ataque mortal, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, decretou luto de três dias. A informação é da agência oficial WAFA, que confirmou “um grande número de pessoas mortas e feridas”.

O total de mortos da guerra entre Israel e o grupo radical Hamas chegou a 4,4 mil. O levantamento leva em conta informações do Ministério da Saúde da Palestina com dados divulgados pela Embaixada de Israel no Brasil até esta terça-feira (17/10).

Na Palestina, 3.061 perderam a vida. Já as autoridades de Israel informam 1,4 mil mortes. Somados ambos os lados, o número de feridos passa de 17 mil.