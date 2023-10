Aeroporto Internacional de Aleppo, na Síria, é atingido por mísseis israelenses

O Aeroporto Internacional de Aleppo, na Síria foi atacado, de forma aérea, pelas Forças de Israel na noite deste sábado (14). Os relatos foram dados pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Herzi Halevi, porta-voz de Israel, confirmou o ataque ao aeroporto de Aleppo ao portal Son Dakika, e disse que a ofensiva se deu “em resposta aos mísseis disparados pela Síria à Israel”.

É o segundo ataque de Israel contra a Síria em menos de 48 horas. O aeroporto de Aleppo já havia sido atingido antes, na quinta-feira (12). O aeroporto de Damasco, capital da Síria, também foi alvo dos mísseis israelenses, durante a semana.

O ataque deste sábado ocorreu após dois alertas antiaéreos na região das Colinas de Golã, de acordo com o comunicado emitido pelo Exército. Em seguida, a artilharia israelense iniciou a operação na Síria.

A força aérea de Israel tem como alvo o Hezbollah, após ataques serem registrados no norte israelense hoje.

O grupo assumiu os ataques em Israel, que ocorreram em uma região conhecida como Fazendas Shebaa. O atentado com mísseis guiados e morteiros ocorreu às 15h15 (9h15 no horário de Brasília), segundo o comunicado.

As Fazendas Shebaa estão na fronteira do Líbano com Israel. A área disputada é considerada pelo Líbano como ocupada pelo país vizinho.