'Noite Sem Fim': sobre o que é a série de Michael Mosley que seria apresentada no 'Fantástico'

A série "Noite Sem Fim" ("The Truth About Sleep", no título original em inglês), comandada pelo apresentador de TV e médico britânico, Michael Mosley, começaria a exibir neste domingo (9) pela Globo, no "Fantástico". No entanto, a exibição foi cancelada após Mosley ter sido encontrado morto na manhã deste domingo (9) em uma ilha de Symi, na Grécia. Durante os episódios do especial, o programa iria abordar problemas ligados ao sono.

Durante o especial, Michael Mosley embarca em uma jornada para desvendar os mistérios do sono e os impactos no dia a dia. Além disso, a série não explica somente a ciência por trás do sono, mas também pontua conselhos práticos e dicas para melhorar a qualidade do sono. Mosley, que apareceu em outros programas britânicos como a série "Trust Me, I'm a Doctor", ou "Confie em mim, sou um médico", da BBC, também popularizou a dieta que promove o jejum intermitente.

Sobre a morte do apresentador

O apresentador de TV britânico Michael Mosley, de 67 anos, foi encontrado morto em uma área rochosa na ilha de Symi, na Grécia. O corpo dele foi avistado na manhã deste domingo. A morte foi confirmada pela família dele em comunicado. Mosley estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira (4), após sair para uma caminhada pelas redondezas da ilha, localizada no leste do Mar Egeu

Ainda segundo as primeiras informações, o corpo de Mosley foi localizado por um barco de equipes de resgate em uma costa rochosa da ilha, segundo a polícia local. Após ser analisado por um legista, o corpo foi retirado do local em um barco da marinha grega por volta das 8h45 (horário de Brasília) e foi levado para Rodes, onde será identificado de forma oficial, segundo o prefeito da cidade.