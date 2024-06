Saiba quem foi Michael Mosley, apresentador de TV britânico e médico encontrado morto na Grécia

O corpo do apresentador de TV britânico Michael Mosley, de 67 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (9) na ilha de Symi, na Grécia. A morte foi anunciada por familiares dele. Além do trabalho na televisão, Mosley foi um médico e jornalista científico, conhecido por seus documentários inovadores sobre saúde e bem-estar. Ele ganhou destaque por popularizar a dieta 5:2, um tipo de jejum intermitente, e por apresentar a série "Trust Me, I'm a Doctor" ("Confie em Mim, sou Médico", em tradução livre), que explorava questões médicas e científicas de forma acessível ao público.

Michael era uma figura proeminente na mídia britânica, com aparições regulares na televisão e no rádio, além de escrever uma coluna no jornal Daily Mirror. Os trabalhos de Mosley abordavam temas relacionados à saúde, incluindo nutrição, exercício, medicina preventiva e o impacto do estilo de vida na saúde. Ele também é conhecido no exterior pelo livro de 2013, “The Fast Diet” ("A Dieta dos 2 Dias", em português), que escreveu em coautoria com a jornalista Mimi Spencer.

A paixão do médico pela ciência e pela comunicação o levou a produzir documentários que desafiavam crenças populares sobre saúde e apresentavam novas abordagens para o bem-estar. Ele era admirado pela capacidade de explicar conceitos complexos de forma clara e envolvente, tornando a ciência acessível a um público amplo.

A ainda, além dos outros trabalhos, Michael dirigiu um programa para perder peso rapidamente e fez diversos documentários sobre dieta e exercícios. Mosley levava frequentemente o próprio corpo ao extremo para ver os efeitos das dietas, e também conviveu com tênias em seu sistema digestivo por seis semanas para um documentário da BBC. Mosley teve quatro filhos com sua esposa, Clare Bailey Mosley, que também é médica, autora e colunista de Saúde.