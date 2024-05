Cineasta que comeu fast food por um mês morre de câncer aos 53 anos

O cineasta Morgan Spurlock,que ficou conhecido pelo documentário "Super Size Me - A dieta do palhaço", onde mostrava seu dia a dia comendo fast food do McDonalds durante um mês, faleceu aos 53 anos nesta quinta-feira (24), após uma batalha contra o câncer. A notícia foi confirmada por sua família.

"É um dia triste, quando nos despedimos do meu irmão Morgan”, disse Craig Spurlock, que trabalhou com o irmão em vários projetos. “Morgan deu muito por meio de sua arte, de suas ideias e de sua generosidade. Hoje o mundo perdeu um verdadeiro gênio criativo e um homem especial. Estou muito orgulhoso de ter trabalhado com ele.”

O documentário projetou Spurlock para a fama, abordando a questão da obesidade nos Estados Unidos. O filme obteve uma indicação ao Oscar e arrecadou impressionantes US$ 22 milhões em bilheteria mundialmente, considerando seu modesto orçamento.

A narrativa do documentário confrontava diretamente as cadeias de fast-food. Spurlock documentou sua própria experiência ao consumir exclusivamente refeições do McDonald's no café da manhã, almoço e jantar durante um mês. Os resultados foram chocantes, com um ganho de peso de 11 kg, além de aumentos significativos no colesterol e pressão arterial.