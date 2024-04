Comida japonesa previne o envelhecimento cerebral; confira 2 receitas fáceis para incluir na dieta

Além de saborosa, pesquisadores do Centro Nacional de Geriatria e Gerontologia descobriram que a comida japonesa pode fazer muito bem para o cérebro. A dieta a base de peixe, chá, soja e cogumelos atrasa o evelhecimento cerebral, reduzindo o risco de demências.

Regadas em sabor, tradição e beleza, a culinária japonesa é muito apreciada aqui no país, mas dificilmente as pessoas buscam preparar os pratos em casa, por conta dos valores elevados dos ingredientes e da dificuldade no preparo. Confira duas receitas simples e fáceis para se deliciar com comida japonesa.

Kare Rice: uma receita diferente e muito saborosa

Ingredientes

1 pitada de pimenta do reino;

1 pimentão;

½ colher de chá de curry em pó;

1 pitada de cominho em pó;

500ml de água;

1 colher de chá de molho inglês;

1 colher de sopa de molho de tomate ou ketchup;

1 pitada de sal;

2 ½ cubos do tablete de karê da marca que preferir;

½ colher de chá de konsome (mix de caldo em pó de legumes e carnes);

2 dentes de alho pequeno;

1 batata;

1 cenoura;

186g de peito de frango em cubos;

Óleo de gergelim;

½ cebola.

Modo de preparo

Em uma tigela coloque o seu frango cortado em cubos e tempere com sal, pimenta do reino, curry em pó, cominho em pó e misture bastante para reservar; Corte as cenouras em cubos e reserve. Em seguida, corte a cebola ao meio e uma das partes em dois pedaços; Em seguida, corte também os seus alhos em pequenas partes; Triture a cebola que foi cortada em dois e o alho em um processador; A outra parte da cebola que sobrou deve ser cortada em pequenos pedaços e então reservada; Corte a sua batata em cubos médios e coloque de molho por 10 minutos para evitar que escureça; Em uma panela, coloque um pouco de óleo e refogue a cebola e o alho triturados em fogo médio até que fiquem dourados; Adicione um fio de óleo de gergelim e o frango, mexa até que fique dourado; Em outra panela, coloque a cenoura, batata e a água junto de konsome; Deixe cozinhar até que a cenoura e a batata fiquem macias, mas não a ponto de desmanchar; Depois, abaixe um pouco o fogo e adicione as cebolas que estavam reservadas assim como o pimentão cortado em tiras; Coloque os 2 cubos do tablete karê, o molho de tomate e o molho inglês; Cozinhe com fogo baixo até que o caldo comece a engrossar e então estará pronto!

Lámen caseiro: um dos mais mais famosos dos pratos japoneses

Ingredientes

1 pacote de miojo com tempero sabor carne

1 ovo

100 gramas de acém bovino

1 dente de alho

½ cebola pequena

1 colher de sopa de molho shoyu (molho de soja)

½ xícara de água (120 mililitros)

1 fio de azeite ou óleo

sal

pimenta

cebolinha

Modo de preparo

Comece separando os ingredientes do seu caldo lámen japonês improvisado: corte a carne em pedaços menores, pique o alho, a cebola e a cebolinha. Comece preparando o miojo conforme as orientações da embalagem, com o tempero de carne que vem com ele. Enquanto isso, cozinhe o ovo na água por 8 minutos se você gostar da gema mole, ou por 13 minutos se preferir a gema bem cozida. Leve uma frigideira com azeite no fogo médio e doure todos os pedaços de carne. Tempere com sal e pimenta a gosto. Retire a carne e reserve. Na mesma panela, para aproveitar os sabores, refogue o alho e a cebola. Quando dourar, despeje o molho shoyu e misture Acrescente a água e misture para soltar todos os pedacinhos na panela. Acerte o sal, se necessário, e desligue o fogo. Agora é só montar o seu lámen com miojo, o caldo do passo anterior, a carne, o ovo cozido e a cebolinha picada a gosto numa tigela. Seu lámen japonês fácil está pronto!

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)