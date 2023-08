Três pessoas morrem após tomar milkshake com bactéria em rede de fast food

Três pessoas morreram após tomarem milkshakes contaminados em uma lanchonete de fast food em Washington, nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Saúde do Estado, a máquina de sorvete estava infectada pela bactéria Listeria após por falta de higienização.

O estabelecimento, chamado de Frugals, não ligava as máquinas de sorvete desde o começo do mês. Os sintomas da bactéria encontrada podem aparecer até 70 dias após a contaminação. Os casos teriam acontecido entre os dias 27 de fevereiro e 22 de julho e as vítimas estavam com o sistema imunológico mais fraco. Outras três pessoas seguem internadas.

Em uma publicação no Facebook, a empresa responsável pelo ocorrido disse que vai interromper as vendas de milkshakes e sorvetes em todas as lojas que tenham a máquina para realizar testes que vão detectar a presença de microorganismos. Ao todo, a rede de fast food tem oito lojas espalhadas pelas cidades de Washington e Montana.

De acordo com o Centro de Controle de Doenças dos EUA, a bactéria Listeria pode ser inofensiva, exceto para quem tem o sistema imunológico enfraquecido, pessoas idosas, grávidas e recém-nascidos. Os sintomas da contaminação incluem febre, convulsões, dores de cabeça, perda de equilíbrio, torcicolo e fadiga muscular.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)