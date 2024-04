‘Fotossíntese Humana’: Entenda como influenciador matou o filho ao ‘alimentá-lo’ com luz do sol

O influenciador russo Maxim Lyutyi, de 44 anos, se declarou culpado no último domingo (14/4), por matar seu filho recém-nascido de fome depois de "alimentá-lo somente com a luz do sol". De acordo com o Maxim, o experimento tinha como objetivo alcançar uma dieta “sem alimentos ou água”, como uma “fotossíntese humana”. O bebê chamado Kosmos, de apenas um quilo e meio, faleceu com menos de um mês de vida em decorrência de uma pneumonia e desnutrição. Lyutyi e a mãe da criança, Oxana Mironova, 34, ainda levaram o recém-nascido ao hospital, mas não conseguiram reverter o estado de saúde.

O influenciador pode pegar sentença de até oito anos de prisão e multa por “causar intencionalmente lesões corporais graves”. Oxana já recebeu uma pena em liberdade condicional de dois anos de “trabalho correcional”.

Conceito de ‘Fotossíntese Humana’

Inédia ou Respiratorianismo é a teoria que defende a suposta possibilidade de sobreviver sem alimentos, e até mesmo fazer fotossíntese, assim como as plantas. O conceito ainda se baseia na ideia de que a comida e a água não são necessárias. O movimento acredita que é possível viver somente de prana (a força vital do Hinduísmo), ou, de acordo com alguns, se alimentando de luz solar.

Seita

A sogra de Lyuti, Galina, acredita que o genro lidera uma seita. “Ele (Maxim) queria fazer experiências com a criança, alimentá-la puramente com o sol e depois anunciar aos outros que é assim que se deve se alimentar", contou em entrevista ao jornal russo.

O genitor da criança ainda proibia a esposa de amamentar o filho. “Oxana me contou que alimentou o bebê às escondidas, mas não tinha dinheiro suficiente, porque ele não lhe dava. Mandei dinheiro da minha pensão para a alimentação de Oxana. Ela secretamente comprou comida para bebê", afirmou a mãe.

"Eu era contra minha filha estar nesta seita. Eu percebi tudo e disse a ela que Maxim era louco, mas ela não me ouviu. Oxana vivia ali como uma cobaia. Cada vez ela ficava mais fria comigo. Ela era sua escrava", finalizou.

