Irmãos siameses mais velhos do mundo morrem aos 62 anos; confira

Os gêmeos siameses mais velhos do mundo, Lori e George Schappell, morreram aos 62 anos, no último domingo (07/04), na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi revelada. Os irmãos nasceram em 1961 e eram unidos pelo crânio em corpos separados, compartilhando 30% do cérebro e vasos sanguíneos essenciais.

De acordo com o obituário publicado pelo Leibensperger Funeral Homes, os irmãos faleceram no Hospital da Universidade da Pensilvânia. George fez carreira como cantor country, atuando nos Estados Unidos; e Lori era uma jogadora vencedora de troféus.

Os irmãos se tornaram os primeiros gêmeos siameses do mesmo sexo do mundo a se identificarem como gêneros diferentes em 2007, quando George começou a se apresentar como homem após se revelar transgênero. A expectativa de vida para eles era de menos 30 anos. Em 2015, se tornaram os siameses mais velhos do mundo ao ultrapassar o Masha e Dasha Krivoshlyapova, que morreram aos 53 anos.

Lori e George Schappell participaram de uma reportagem especial do programa ‘True Lives’. Confira:

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)