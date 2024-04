Jogador entrega camisa para torcedor do clube, mas cobra 50 euros por ela; assista

No final de uma partida, é comum ver torcedores pedindo a camisa do clube usada pelos atletas durante o jogo, para guardar lembrança ou até mesmo presentear torcedores mirins. No último domingo (14/04), o final do duelo entre o Atlético de Madrid B e o Málaga, pela Terceira Divisão Espanhola, teve um final bastante inusitado.

O meia do Málaga, Dani Lorenzo, de 22 anos, resolveu ir até a torcida, que era visitante na partida, para agradecer o apoio durante o jogo, que terminou com vitória do time por 1 a 0. Um torcedor então pediu pela camisa do atleta. Foi quando Lorenzo afirmou que só poderia passar por 50 euros (R$280 na cotação atual).

Confira o momento:

Em entrevista após a partida, o meia explicou a situação e o motivo de ter feito a cobrança.

“Estamos na terceira divisão. Ao contrário do que podem pensar, não temos grandes contratos, não sou milionário. O clube nos dá um número de camisas para distribuir, o qual eu já ultrapassei e, a partir daí, começa a nossa cobrar”, começou ele.

“Comentei isso com o senhor que estava na arquibancada e ele ofereceu 50 euros. Me pegou com tanta surpresa que, nesse momento, reagi naturalmente, peguei o dinheiro e lhe dei a camisa”, finalizou ele.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)