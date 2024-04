CBF define data do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil; veja possíveis adversários do Águia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a data de realização do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Segundo a entidade, os 32 clubes que continuam vivos na competição terão confrontos definidos na quarta-feira (17), às 14h30. Apenas um clube paraense segue no torneio, o Águia de Marabá.

Todos os clubes participantes estarão divididos em dois potes definidos via Ranking Nacional de Clubes. As equipes estão agrupadas da seguinte maneira:

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

Os confrontos vão reunir equipes de potes diferentes, em duelos de ida e volta. Os mandos de campo desta fase da competição também serão determinados por sorteio. As datas reservadas pela CBF para a terceira fase da Copa do Brasil são os dias 1º e 22 de maio.

Premiação

Na terceira fase, todos os participantes passam a receber a mesma cota de participação. As 16 equipes que avançarão às oitavas de finais receberão R$ 3,465 milhões cada.