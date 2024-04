Buscando vaga na final, Águia de Marabá recebe o São Francisco em disputa da Copa Grão-Pará

Após fazer história na Copa do Brasil por dois anos seguidos, conquistando uma vaga na terceira fase da competição, o Águia de Marabá quer garantir a participação no campeonato nacional no próximo ano. Para isso, o Azulão de Marabá enfrenta o São Francisco, nesta sexta-feira (5), a partir das 18h, no Estádio Zinho de Oliveira, buscando uma vaga na final da Copa Grão-Pará, que garante ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil 2025.

A equipe marabaense já está disputando a competição nacional deste ano, no entanto, ainda não tem uma vaga garantida no próximo. A Copa Grão-Pará reúne os eliminados do Campeonato Paraense 2024, e a equipe do Águia acabou caindo na competição já na semifinal, após ser derrotada pelo Paysandu.

Agora, o Azulão de Marabá encara o São Francisco para brigar por uma vaga na final da Grão-Pará, onde terá que enfrentar a Tuna Luso, já classificada, para tentar conquistar o troféu da competição e a vaga na Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo.

O São Francisco, eliminado nas quartas de final do Parazão, chega para a semifinal da competição após ter derrotado Bragantino, em um jogo marcado por uma chuva de gols, com um placar de 6 a 4 para o Leão Santareno. Caso chegue a final, a equipe pode enfrentar novamente a Tuna, seu algoz no Paraense, para tentar conquistar pela primeira vez uma vaga na Copa do Brasil.

A Copa Grão-Pará segue um formato de jogos únicos, todos “mata-mata”. O grande vencedor, além de garantir uma vaga na Copa do Brasil 2025, conquista também uma cota mínima de participação no torneio, valor que se aproxima de R$ 800 mil.

Ficha técnica

Copa Grão-Pará - semifinal

Águia de Marabá x São Francisco

Data: sexta-feira (5)

Hora: 18h

Local: Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá

Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente

Assistentes: Helcio Araujo Neves e Rafael Bastos Cardoso

Águia de Marabá: Axel Lopes, Bruno Limão, Davi Cruz, Betão, Alan Maia, Júnio Dindê, Filipe Fraga, Hitalo, Braga, Wander e Iury Tanque. Técnico: Mathaus Sodré.

São Francisco: Gustavo Chaves, Ramonzinho, Bruno Costa, Erik, Negueba, Camilo, Mauro Ajuruteua, Diego Borges, Edgo, André Rosa e Emerson. Técnico: Samuel Cândido.