Técnico do Águia de Marabá fala sobre ansiedade contra o Paysandu e exalta campanha do time

Após empatar em casa com Paysandu, o Águia de Marabá não conseguiu segurar o clube na Curuzu e sofreu uma goleada de 4 a 0. Com isso, o Azulão está fora do Parazão e foca agora na Copa Grão-Pará. Após a partida, o técnico Mathaus Sodré falou sobre o resultado diante do Papão e ressaltou a garra e esforço dos jogadores para chegar até a semifinal.

"Infelizmente, não foi o resultado que esperávamos, se tratando de um jogo decisivo desse. Mas eu costumo enaltecer demais esses jogadores, da forma que a gente saiu do buraco e chegamos até aqui com muito trabalho, muita entrega. Dava para a gente ter feito uma partida melhor. Acredito que a ansiedade e o gol no início tomou conta da nossa equipe, aí volta para o segundo tempo e tem novamente um gol cedo. Eu acho que foi fundamental para a gente não ter uma reação", analisou o treinador. "Mas [é] levantar a cabeça agora, trabalhar, temos dois objetivos grandes ainda na temporada: buscar essa vaga na Copa do Brasil e a Série D", completou Mathaus.

O Águia de Marabá disputa a Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo e está na terceira fase da competição nacional, sendo o único time paraense na disputa. O clube ainda não sabe quem vai encarar na próxima fase do torneio, mas já faz uma campanha histórica.

Além disso, Azulão já está garantido na Série D do Campeonato Brasileiro. A semifinal no Parazão foi o suficiente para a equipe conseguir a vaga. Contudo, agora, o foco é no torneio regional, segundo o treinador do Águia.

"A gente fica muito contente de fazer novamente a classificação para a Série D, que é muito importante para o clube continuar se reestruturando. É por isso que eu falto muito sobre o time chegar até aqui. Claro que a gente almejava ir para uma final de campeonato. Não deu. A Copa Grão-Pará é importante pela vaga na Copa do Brasil, que faz com que a gente possa, novamente, estar disputando essa competição, que dá um aporte financeiro para o clube continuar se reestruturando. Então, acho de muita importância a gente focar nesses dois jogos para ir em busca dessa vaga", declarou Mathaus Sodré.

Na semifinal da Copa Grão-Pará, o Águia vai encarar o São Francisco. A data, horário e local do jogo ainda não foram divulgados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).