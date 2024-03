Águia de Marabá quer usar cotas da Copa do Brasil para se profissionalizar ainda mais

Ao fazer história na Copa do Brasil pelo segundo ano seguido com a conquista da vaga da para terceira fase da competição, o Águia de Marabá garantiu mais de R$ de 7 milhões em dois anos e superou a dupla Re-Pa em premiações entre 2023 e 2024. No ano passado, o Azulão desembolsou R$ 3,75 milhões e colocou em prática um sonho antigo, como o início da construção de seu centro de treinamento, além de lançar sua primeira loja oficial e também o programa de sócio-torcedor. Em 2024, o time marabaense já garantiu R$ 3.937.500. Esse valor pode aumentar ainda mais, caso a equipe avance na Copa do Brasil.

Com o cofre do Águia cheio, o clube vai continuar investindo e crescendo mais ainda, afirma Pedrinho Correa, vice-presidente do Azulão. “Continuaremos estruturando o clube, profissionalizando ainda mais seus departamentos, fortalecendo as categorias de bases e buscando erguer o CT”, disse o dirigente.

Com o crescimento do clube, surgiu um debate sobre a necessidade do Águia utilizar um estádio maior que o Zinho Oliveira. Sobre este tema, Pedrinho revelou que existe um movimento político para a conclusão do outro estádio municipal da cidade. “Com essa ascensão e cada vez mais com manifestações da torcida clamando por um estádio decente, algumas autoridades políticas têm nos acionado prometendo contribuir com o governo municipal, na oferta de emendas, inclusive federal, para conclusão do estádio municipal que está a aproximadamente 12 anos em obras”, ressaltou.

Com todo esse dinheiro à disposição, é preciso ter gestão. O executivo de Marketing e Negócios do clube, Daniel Aragão, falou sobre a responsabilidade que a agremiação tem. “É satisfatório entender o processo que vem sendo feito dentro do clube. O Águia hoje tem muito critério com toda a receita que tem, pois investe em diversos setores do clube, não só no futebol, mas investe com gestão, de maneira direcionada. Não é por acaso, que neste ano o clube chegou novamente à terceira fase, galgar novos negócios com loja e sócio, além de modernizar o sistema de entrada do Zinho Oliveira. O Águia tem muita responsabilidade financeira e esse dinheiro será muito bem empregado”, afirmou.

Série D

Além de estrutura, o Águia vai investir em um time forte para buscar o acesso para a Série C. O clube não quer repetir erros da temporada passada. “A experiência amarga que tivemos ano passado sendo eliminado no primeiro mata-mata, nos chamou a atenção para a complexidade da competição e isso, sem dúvida, está nos levando a desenvolvermos estratégias focadas para esse acesso”, pontuou Pedrinho Corrêa.