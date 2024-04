Finalista! Tuna Luso vence o Santa Rosa e está na final da Copa Grão-Pará

A Tuna Luso está na final da Copa Grão-Pará! A Águia do Souza venceu por 1 a 0 o Santa Rosa na manhã desta quinta-feira (4), no estádio do Souza, em Belém, e se garantiu a decisão do torneio que vale uma vaga para a Copa do Brasil 2025. O gol tunante foi marcado pelo atacante e artilheiro do time Jonathan Chula.

Agora, a Tuna Luso aguarda o vencedor do duelo entre Águia de Marabá e o São Francisco, que ocorre nesta sexta-feira (5), no estádio Zinho Oliveira.

A partida entre as equipes foi truncada, com faltas e pouca efetividade. Após um primeiro tempo morno, o segundo período começou mais movimentado pelo lado da Tuna. Nos minutos iniciais, a Águia Guerreira marcou o gol da classificação com o atacante Jonathan Chula.

O jogador recebeu um passe cruzado na grande área, a bola bateu no campo e, de primeira, mandou para o fundo da rede. Este foi o sétimo gol do atacante com a camisa da Tuna na temporada.

Após isso, o Santa Rosa tentou buscar o empate para forçar a disputa de pênalti, contudo, não conseguiu ser efetivo nas finalizações. O sol forte do fim da manhã em Belém castigou os jogadores. Os atletas ficaram visivelmente desgastados com o calor.

No final do jogo, o jogador Wanderley, do Santa Rosa, passou mal e precisou sair de campo. O Santinha ainda terminou a partida com dois jogadores a menos, pois Willian foi expulso após falta duríssima contra um atleta tunante.

Enquanto a Tuna vai para decisão da competição, o Santa Rosa não tem mais calendário para o ano e finaliza a temporada de 2024. Vale destacar que o Santinha chegou até as quartas de finais do Parazão no ano em retornou à elite do futebol paraense.

A final da Copa Grão-Pará ainda não tem data marcada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), mas deve ocorrer na próxima semana. O grande vencedor do torneio, além do título, conquistará uma vaga na edição de 2025 da Copa do Brasil e a cota da competição que pode superar R$ 780 mil.