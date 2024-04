Após confrontos definidos, FPF divulga datas e locais das semifinais da Copa Grão-Pará

As partidas das semifinais da Copa Grão-Pará já tem datas para ocorrer. A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou os detalhes dos confrontos que vão decidir os finalistas do torneio estadual. Tuna Luso e Santa Rosa se enfrentam na próxima quinta-feira (4). Já Águia de Marabá e São Francisco vão jogar na sexta-feira (5). O campeão se garante na Copa do Brasil de 2025.

Os duelos da Copa Grão-Pará são únicos. A Tuna Luso, eliminada do Parazão pelo Remo, encara o Santa Rosa em casa, no estádio do Souza, às 10h da próxima quinta-feira (4).

A disputa entre o Águia de Marabá, eliminado pelo Paysandu na semifinal do Campeonato Paraense, e o São Francisco será no estádio Zinho Oliveira, casa do Azulão, às 18h, na sexta-feira (5).

Torneio

A competição segue o formato de jogos únicos, todos mata-mata. Na rodada inicial, o São Francisco enfrentou o Bragantino em Castanhal e venceu por 6 a 4. Enquanto o Santa Rosa jogou contra o Caeté em Bragança. A partida terminou empatada em 0 a 0. O Santinha saiu vitorioso nos pênaltis, com placar de 3 a 1.

A Tuna Luso foi eliminada do Campeonato Paraense pelo Remo no último domingo (31) e vai enfrentar o Santa Rosa na primeira semifinal. O Águia de Marabá perdeu para o Paysandu no último sábado (30) e deixou o Parazão. Assim, o Azulão vai encarar o Bragantino no segundo mata-mata.

Conflito

Inicialmente, a Copa Grão-Pará iria valer, além da Copa do Brasil, duas vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro. No entanto, após um congresso técnico entre a FPF e os times paraenses, foi decidido pelo atual formato.

Ficou decidido que as equipes que chegaram até a semi do Parazão e não tivessem divisão já estariam garantidas na Série D. O campeão da Grão-Pará, além da vaga na Copa do Brasil, ainda vai garantir a cota da competição nacional, que deve ultrapassar os R$ 780 mil.

Jogos da Copa Grão-Para

Semifinal 1: Tuna Luso x Santa Rosa - quinta-feira (4), às 10h, estádio do Souza

Semifinal 2: Águia de Marabá x São Francisco - sexta-feira (5), às 18h, Zinho de Oliveira