Após empate em Marabá, Paysandu e Águia decidem em Belém quem avança à final do Parazão

Depois de um primeiro tempo animado em Marabá, que resultou no empate em 1 a 1 pela partida de ida da semifinal paraense, Paysandu e Águia voltam a se enfrentar, agora na Curuzu. O duelo decide uma das semifinais do Parazão 2024. A partida começa às 17 horas. Uma vitória simples um dos times garante o confronto com o vencedor de Clube do Remo e Tuna Luso.

Águia de Marabá e Paysandu fizeram um duelo equilibrado no primeiro confronto pela semifinal do Campeonato Paraense. Em partida disputada no Zinho Oliveira, os dois times empataram por 1 a 1. Biel marcou para os bicolores e Iury Tanque descontou. O resultado mantém a disputa igual, haja vista que no critério desempate os gols fora de casa não contam. Assim, caso a segunda partida fique num empate de dois ou mais gols, a decisão também será nos pênaltis.

Após uma onda de virose que se instalou no elenco, o Paysandu foi juntando as peças para manter um grupo forte, que fizesse jus à campanha estadual. Até aqui o Paysandu segue como melhor equipe. Em 11 jogos disputados, foram oito vitórias e três empates. Além disso, o grupo possui a melhor defesa do Parazão, com apenas quatro gols sofridos, além do artilheiro, com nove gols, o centroavante Nicolas. Apesar dos bons predicados, Hélio dos Anjos tem tido trabalho para ajustar o problema da linha alta, que por vezes pega a defesa bicolor de surpresa, como aconteceu contra o próprio Águia, no gol de Iury Tanque originado de arrancada de Wander.

Hélio ainda não definiu o time, mas pode adotar algumas estratégias visando uma eventual classificação. Contra o Bragantino, Lucas Maia e Leandro Vilela tomaram cartão amarelo. Contra o Águia, a dupla de zaga Wanderson e Carlão, além de Gabriel Bispo, João Vieira e Nicolas também levaram, criando uma leve dor de cabeça até a hora da partida. Enquanto isso, o técnico do Azulão recompõe sua onzena para reverter o placar no Zinho Oliveira.

O Águia precisa vencer pelo placar mínimo, tal como fez no Parazão do ano passado. Os dois times se encontraram na mesma situação, mas em abril de 2023, onde o Azulão conseguiu a vitória em plena Curuzu por 2 a 1. Nos pênaltis, a equipe marabaense venceu por 4 a 2 e avançou à final, onde derrotou o Clube do Remo e conquistou o primeiro Parazão de sua história.

Para este jogo, o técnico Mathaus Sodré conta com todo o elenco e alguns nomes amarelados, como Júnior Dindê e Bruno Limão. Axel Lopes, Soares, Hitalo e Braga levaram o amarelo contra o Caeté. Embora tenha algumas dúvidas, o time para este sábado pode ser o mesmo do jogo de ida. Se passar pelo Paysandu, o Azulão Marabaense chega em sua segunda final consecutiva, totalmente disposto a levantar mais uma vez a taça de Campeão Paraense.

Ficha Técnica

Data: 30/03/2024

Hora: 17h

Local: Curuzu

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson; Wanderson, Carlão, Lucas Maia; Gabriel Bispo, João Vieira, Biel Fonseca; Edinho, Jean Dias e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Betão, Alan Maia; Júnior Dindê, Filipe Braga, Hitalo, Braga; Iury Tanque e Wander.

Técnico: Mathaus Sodré