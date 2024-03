Técnico do Águia admite 'ansiedade' em campo, mas acredita na classificação em Belém

Ao final da partida entre Águia e Paysandu, o técnico Mathaus Sodré fez uma avaliação crítica acerca de seus comandados, que acabaram cedendo o primeiro gol e, por muito pouco, não saíram derrotados em pleno Zinho Oliveira. Nas palavras do treinador do Azulão, faltou maior concentração ao time, sobretudo nas bolas paradas, que deram origem ao gol bicolor marcado por Biel, no início do segundo tempo.

"A gente sabe que a equipe não é uma das maiores em estatura, mas precisamos estar atentos nessa bola parada. Tomamos um gol contra o Santa Rosa assim e desde então não tomamos mais. Precisamos recuperar o time, ajustar algumas coisas pois ainda estamos vivos na competição. Apesar disso, mostramos muita força, conseguimos reagir após tomar um gol sem estar sofrendo. Um vacilo é fatal. A equipe duelou e precisa continuar sonhando para conseguir a classificação na casa do adversário", comenta.

Na análise tática da partida, o Águia acabou cedendo espaços no meio-campo, após uma apresentação um tanto nervosa nos 45 minutos iniciais. No entanto, Mathaus só mexeu no time a partir dos 25 minutos, quando fez as alterações no meio-campo para imprimir maior velocidade nos contra-ataques.

"As alternativas são todas pensando no adversário, durante o trabalho da semana com os jogadores. Estávamos perdendo força no meio-campo com o Dindê e com o Fraga, que fizeram um excelente jogo. Aí resolvemos botar mais força com o Fabiano e Caíque, além do Soares para rodar. Agora vamos estudar mais para o próximo jogo e perder um pouco da ansiedade". Sobre a pressa em campo, Mathaus prosseguiu.

"No primeiro tempo fizemos algumas jogadas desnecessárias, acelerando além da conta, tentando explorar uma linha um pouco mais alta, mas não dava, sobretudo porque eles colocaram um, zagueiro do lado esquerdo, tendo maior controle na lateral. Espero que a gente possa fazer um bom jogo sem ansiedade, para sonhar com a classificação", completa. No próximo confronto, o Águia precisa vencer por um placar mínimo. Um empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis.