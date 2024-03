Em Marabá, Águia e Paysandu empatam no primeiro jogo da semifinal do Parazão; vídeo

Águia de Marabá e Paysandu fizeram um duelo equilibrado no primeiro confronto pela semifinal do Campeonato Paraense. Em partida disputada no Zinho Oliveira, os dois times empataram por 1 a 1. Biel marcou para os bicolores e Iury Tanque descontou. A decisão da vaga fica para o final de semana, quando os dois finalistas do Parazão serão conhecidos.

Aos 10 minutos o Águia surpreendeu a defesa bicolor em um rápido ataque pela esquerda, Braga avançou com a bola e lançou Alan Maia, que entrou na grande área e fez o chute cruzado, assustando a defesa bicolor. A resposta bicolor veio aos 22, em cobrança de escanteio feita por Jean Dias. Na pequena área, a redonda foi desviada e atingiu o travessão do Águia, levando um susto enorme à defesa do Azulão.

A partir dos 25, o jogo ficou bastante animado, com intensa correria no setor de meio-campo. Do lado bicolor, as jogadas nasciam bastante a partir da direita, em troca constante entre Jean Dias e Biel. Aos 29, o atacante e o meia invadiram a área, mas o arremate de Jean foi desviado para fora. Em seguida foi a vez de Nicolas triangular na defesa do Águia, pressionando os donos da casa.

Até o final da primeira etapa, o Paysandu tomou conta do meio-campo, garantindo a maior parte das finalizações, enquanto o Águia mostrava certa instabilidade, deixando a desejar na criação, que acabou isolando em boa parte do tempo os atacantes. Apesar do esforço, a partida deixou os primeiros 45 minutos sem gols.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, os dois times voltaram sem mudanças, mas com a mesma intensidade da primeira etapa. A primeira ação significativa, no entanto, foi um cartão amarelo para Nicolas, após falta dura em Betão. Algumas trocas de passe depois, Bruno Limão simula uma falta na grande área bicolor após toque rápido de Wander, mas, no lugar da penalidade ele conseguiu um cartão amarelo.

A maior parte dos ataques do lado bicolor resultaram em escanteio, mas a dificuldade após a cobrança era furar o bloqueio da defesa. Aos 15, Edinho levantou bola pela esquerda e no meio da confusão, Biel conseguiu empurrar para o fundo das redes, enganando Axel Lopes. Apenas dois minutos depois, aos 17, Wander avançou pela esquerda e levantou bola na grande área para o cabeceio certeiro de Iury Tanque, empatando a partida.

Devagar o Águia foi acordando para o relógio e passou a se lançar mais ao ataque. Aos 23, Hitalo correu pela direita, achou Iury Tanque livre, que tentou driblar os zagueiros para o arremate e foi cortado. O Paysandu então resolveu mudar a partir dos 30 minutos. Hélio dos Anjos trocou todo o meio-campo, atitude repetida por Mathaus Sodré do outro lado.

Após a trocação, Braga marcou o segundo do Águia, mas a arbitragem anulou a finalização. Já o Paysandu ficou mais ofensivo com a chegada de Vinícius Leite. A partida então ficou nervosa, com muito contato e alguns cartões amarelos. Aos 41, Braga finalizou com força. A bola bateu na zaga do Paysandu e ficou solta na área, para a conclusão de Elielton, passando perto do gol. Apesar da insistência dos dois lados, a partida terminou em 1 a 1, deixando a definição para o jogo da volta, no próximo sábado (30), na Curuzu.

Ficha Técnica

Data: 27/03/2024

Hora: 20h

Local: estádio Zinho Oliveira

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA - SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA - RJ) e Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA - SP)

Cartões Amarelos: Bruno Limão, Junior Dindê (Águia) Nicolas, João Vieira, Gabriel Bispo, Carlão Wanderson (Paysandu)

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Betão, Alan Maia; Júnior Dindê (Fabiano), Filipe Braga (Soares), Hitalo (Gleydson), Braga; Iury Tanque (Elielton) e Wander (Caíque).

Técnico: Mathaus Sodré

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Bryan Borges), Wanderson, Carlão, Lucas Maia; Gabriel Bispo (Val Soares), João Vieira (Robinho), Biel (Leandro Vilela); Edinho (Vinícius Leite), Jean Dias e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos